Fabrikanten verkopen suikerpraatjes

Nieuws|Levensmiddelenfabrikanten verdoezelen op allerlei manieren hoeveel suiker er in hun producten zit. Door op creatieve wijze het woord suiker te omzeilen bijvoorbeeld, proberen ze hun producten gezonder te laten lijken dan ze daadwerkelijk zijn. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten eerlijker moeten communiceren over suiker in hun producten en lanceert daarom de actie Suikerpraatjes.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Toen wij etiketten eens goed gingen bestuderen kwamen we 50 verschillende namen tegen die fabrikanten gebruiken in plaats van het woord suiker. Ook gebruiken fabrikanten misleidende claims op producten waar veel suiker inzit. Ze noemen iets een 'verantwoord tussendoortje', terwijl eenderde van het product uit suiker bestaat. Dat moet echt veranderen!" Op de speciale Suikerschandpaal staat een aantal van de meest in het oog springende voorbeelden.

Sommige fabrikanten vermelden op hun verpakking 'zonder toegevoegd suiker', maar stoppen wel geconcentreerd appel- of druivensap in hun product. Dit is wettelijk niet toegestaan omdat dit sap zo veel suiker bevat dat de voedingswaarde gelijk staat aan gewone suiker. De Consumentenbond gaat er bij deze fabrikanten op aandringen om dit soort claims te verwijderen. Als de fabrikanten daar geen gehoor aan geven, is het aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om in te grijpen. Er zijn ook fabrikanten die de mazen van de wet opzoeken en allerlei marketingtrucs gebruiken om hun product, tjokvol suiker, aan de man te brengen. Ook die fabrikanten gaat de Consumentenbond met de actie Suikerpraatjes aanpakken.

Kletsplaatjes

Sinds 2012 voert de Consumentenbond met 'Kletsplaatjes' actie tegen fabrikanten die misleidende verpakkingen, namen en etiketten gebruiken. De actie Suikerpraatjes is hier onderdeel van en vindt plaats tijdens de dieetcampagne 'Slim eten' van de Consumentenbond.

