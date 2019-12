Fietsprijzen lopen sterk uiteen

Nieuws|Voor de Consumentengids van juni 2014 vergeleek de Consumentenbond de prijzen van 80 e-bikes, 75 stadsfietsen en 35 toer-/hybridefietsen. De landelijke fietsketens Bike Totaal en Profile en zijn in het prijsonderzoek van de Consumentenbond de duurste aanbieders. De prijzen liggen 14 tot 16% boven de gemiddelde fietsenprijzen in Nederland. Aanbiedingsfiets.nl komt als goedkoopste uit de bus.

Aanbiedingsfiets.nl zit 8 a 10% onder de gemiddelde prijs en is daarmee het goedkoopst, maar deze winkel heeft geen Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Voor consumenten die hun bestelling niet in Alphen aan den Rijn kunnen afhalen berekent het bedrijf 30 euro aan bezorgkosten. Voor het onderhoud van fietsen geven veel 'stenen' winkels vaak minstens één servicebeurt gratis. Bij een online aankoop komen deze kosten (zo'n 60 euro bij een e-bike en 45 euro bij een gewone fiets) mogelijk voor rekening van de koper.

Onderhandelen

De fietsbranche is een van de weinige branches waar de adviesprijs van de fabrikant vaak wordt gehanteerd. Met fietsverkopers is echter ook vaak over de prijs te onderhandelen. Zo bezochten mysteryshoppers van de Consumentenbond 21 winkels om te onderhandelen over een Batavus Monaco E-go. De adviesprijs van deze fiets is 1899 euro. 11 van de 21 winkeliers boden een korting uiteenlopend van 50 tot 285 euro. Andere winkeliers boden geen korting maar gratis accessoires zoals een extra grote accu, fietstas of kettingslot. Een korting van 10% bleek bij twee andere fietsen ook gangbaar en zelfs 15% bleek soms mogelijk.