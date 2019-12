Fout in verzending e-mail Consumentenbond

Nieuws|Door een fout is er in de nacht van 4 op 5 maart 2014 namens de Consumentenbond een onjuiste e-mailverzending uitgestuurd aan 473 consumenten. De e-mailontvangers ontvingen bevestigingen van opzeggingen van (ex-) leden met daarin persoonlijke gegevens. De gedupeerden worden vandaag gebeld en de Consumentenbond heeft het voorval gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zijn enorm geschrokken dat dit is gebeurd en bieden natuurlijk onze oprechte excuses aan. Voor de consumenten die hier last van hebben ondervonden gaan we dit op gepaste wijze recht zetten. Ook melden we dit incident aan het CBP.' In de e-mails staan opzeggingsbevestigingen met naam-, adres- en woonplaatsgegevens. Afhankelijk van de bevestiging kan er ook een rekeningnummer vermeld zijn en een geldbedrag dat nog betaald, geïncasseerd of teruggestort moest worden.

Bij de Consumentenbond wordt nu hard gewerkt om alle consumenten die een e-mail ontvangen hebben of in een e-mail met naam vermeld staan, te achterhalen. Zij worden vandaag gebeld door een van de medewerkers van de Consumentenbond of ontvangen een brief om de gemaakte fout te vertellen en toe te lichten.