Glutenvrij brood ongezond zout

Nieuws|In veel glutenvrij brood zit veel te veel zout, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook klopt de informatie op de etiketten vaak niet. De Consumentenbond vindt het kwalijk dat fabrikanten gebruik maken van de mazen in de wet en zich niet aan de normen van gewoon brood houden. Het hele onderzoek is te lezen in de Gezondgids van april 2014.

De Consumentenbond onderzocht de voedingswaarde van 10 verschillende glutenvrije broden en broodjes die verkrijgbaar zijn in supermarkten en natuurvoedingswinkels. Van de 10 broden bevatten 7 te veel zout. Het allerzoutst is het zonnepitbroodje Sunna van Schär, deze bevat maar liefst 56% meer zout dan in gewoon brood is toegestaan. Ook fabrikant Damhert maakt het bont: zijn 2 onderzochte broden zitten ruim boven de toegestane hoeveelheid zout voor brood mèt gluten.

Voor brood gelden wettelijke normen voor de hoeveelheid zout die erin mag zitten. Glutenvrijbrood glipt echter door de mazen van de wet, omdat het niet aangemerkt wordt als brood maar als 'bijzondere voeding'. Daarvoor bestaan nog geen maximale normen.

Etiketten onzin

Ook met de informatie op de etiketten is veel mis. Op het etiket van de 2 geteste 'Lieke is vrij'-producten wemelt het van de fouten. Zo beweert de fabrikant dat er 2,5 gram vet in het bruinbrood zit, terwijl dat in werkelijkheid 6 gram is. Daarnaast is het aantal calorieën van de meergranenpistolets een kwart meer dan erop staat en het aangegeven gewicht klopt ook niet.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Mensen denken een gezonde keuze te maken door glutenvrij brood te kopen, maar in werkelijkheid komen ze bedrogen uit.' Teveel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk, nierziekten, maagkanker en botontkalking. Jaarlijks overlijden 2200 mensen als gevolg van te veel zoutinname. De Consumentenbond voert al sinds 2007 actie voor minder zout in levensmiddelen.

Bekijk ook het dossier Diëten.