Goedkope antirimpelcrème scoort het best

Nieuws|Crèmes die rimpels laten verdwijnen bestaan niet, laat de nieuwe test antirimpelcrèmes van de Consumentenbond zien. Een crème kan wel het vochtgehalte van de huid verbeteren, waardoor die er beter uitziet. De Consumentenbond testte samen met 14 zusterorganisaties 34 antirimpelcrèmes waarvan er 13 in Nederland verkrijgbaar zijn. De antirimpelcrèmes werden vergeleken met een standaardcrème. Bij alle crèmes ziet de huid er na vier weken smeren beter uit, maar de goedkope Cien Q10 van de Lidl scoort het best.

In de test slagen slechts twee antirimpelcrèmes erin de huid meetbaar gladder te maken dan de standaardcrème: Lidl's Cien Q10 Anti-wrinkle Day Cream (€3 voor 50 ml) en de Hyaluron-Filler Dagcrème van Eucerin (€29 voor 50 ml). De andere geteste crèmes presteren niet of niet opvallend veel beter dan de standaardcrème. Maar ook bij Lidl en Eucerin is het verschil met de standaardcrème weliswaar meetbaar met speciale apparatuur, maar voor het blote oog niet duidelijk zichtbaar. Uit de test blijkt dat duurder niet altijd beter is. Zo kosten de potjes Rénergie multi-lift van Lancôme €95. Daarmee zijn ze dik dertig keer zo duur als Lidl's Cien, die €3 kost.

Vier weken smeren

Voor de test smeerden 30 vrouwen tussen de 30 en 71 jaar vier weken lang op de ene helft van hun gezicht een standaardcrème en op de andere helft een van de crèmes uit de test. Het verschil werd gemeten met een 3D-analyse van de huid en een zogenoemde corneometer, die kan zien in hoeverre de huid is gehydrateerd. In het magazine Miss Perfect van juni 2014 staan alle testresultaten, waaronder die van bekende merken als l'Oréal, Nivea en Vichy.