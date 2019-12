Groot prijsverschil tussen supermarkthuismerken

Ook zonder de producten van Aldi en Lidl liggen de huismerkprijzen van de duurste en de goedkoopste supermarkt nog 24% uit elkaar. Nettorama is dan de goedkoopste met het huismerk Perfekt. Opvallend is dat het merk Perfekt in andere supermarkten veel duurder is. Het huismerk wordt ook verkocht bij Boni, Hoogvliet, Deen, Jan Linders en Poiesz. Die laatste twee rekenen maar liefst 22 tot 24% meer dan Nettorama voor Perfekt artikelen.

A-merken

Uit de prijspeiling blijkt ook dat consumenten die een huismerk kopen in plaats van A-merken, gemiddeld een kwart minder voor hun dagelijkse boodschappen betalen. Bij Nettorama is het prijsverschil tussen de A-merken en het huismerk het grootst: 31%, bij Albert Heijn en Coop het kleinst: 20%.

De Consumentenbond onderzocht in februari 2014 10.859 prijzen van A-merken en huismerken bij 57 supermarktfilialen. Huismerken zijn het eerstvolgende alternatief voor A-merken. De nog goedkopere budgetmerken zijn niet meegenomen in de test.