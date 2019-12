Grote interesse consumenten voor digitale onderwerpen

Nieuws|De belangstelling van consumenten voor digitale onderwerpen is groot, blijkt uit het Groot Consumentenonderzoek van de Consumentenbond. In de top 10 van zaken waar consumenten graag meer over willen weten, staan maar liefst zeven onderwerpen die iets te maken hebben met de digitale wereld. De belangstelling loopt uiteen van veilig internetten tot mobiele telefoons en van internetbankieren tot wifi-thuis.