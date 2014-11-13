Grote interesse consumenten voor digitale onderwerpen

Gepubliceerd op:13 november 2014
De Consumentenbond houdt jaarlijks een 'Groot Consumentenonderzoek' om te bepalen aan welke onderwerpen de verschillende gidsen (Consumentengids, Geldgids, Reisgids, Gezondgids en Digitaalgids) aandacht gaan besteden. Ruim 5000 consumenten, leden en niet-leden, kregen een vragenlijst met honderden onderwerpen voorgelegd. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top tien is zorgverzekeringen. Door de grote belangstelling van consumenten steeg dit onderwerp van de 24e naar de 3e plaats.