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Grote interesse consumenten voor digitale onderwerpen

Nieuws
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De belangstelling van consumenten voor digitale onderwerpen is groot, blijkt uit het Groot Consumentenonderzoek van de Consumentenbond. In de top 10 van zaken waar consumenten graag meer over willen weten, staan maar liefst zeven onderwerpen die iets te maken hebben met de digitale wereld. De belangstelling loopt uiteen van veilig internetten tot mobiele telefoons en van internetbankieren tot wifi-thuis.

Gepubliceerd op:13 november 2014

Enquete invullen

De Consumentenbond houdt jaarlijks een 'Groot Consumentenonderzoek' om te bepalen aan welke onderwerpen de verschillende gidsen (Consumentengids, Geldgids, Reisgids, Gezondgids en Digitaalgids) aandacht gaan besteden. Ruim 5000 consumenten, leden en niet-leden, kregen een vragenlijst met honderden onderwerpen voorgelegd. De hoogste nieuwe binnenkomer in de top tien is zorgverzekeringen. Door de grote belangstelling van consumenten steeg dit onderwerp van de 24e naar de 3e plaats. Top10-consumentenonderzoek-tabel

 