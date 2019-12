Handige bespaartips voor alle consumenten

De 275 gouden bespaartips zijn van toepassing op allerlei gebieden in en om het huis: Kopen, Energie, Geld, Verzekeringen, Belastingen, Huishouden & voeding, Digitaal en Auto. Het gaat niet om radicale maatregelen, maar veelal om praktische tips waarvan consumenten direct kunnen profiteren. Bedoeld voor consumenten die zuiniger aan willen doen zonder hun levensstijl compleet om te gooien. Met de tips in het boek valt op alle vlakken van het dagelijks leven te besparen en het geeft inzicht op welke uitgaven belangrijk zijn en waarop kan worden bezuinigd. Blijft er wellicht geld liggen bij de fiscus? En wat wordt eigenlijk dagelijks uitgegeven?

Meer aandacht voor kwaliteit

Besparen hoeft niet alleen minder kopen te betekenen, maar ook dat de kwaliteit van producten een belangrijkere rol gaat spelen. Goedkoop kan immers daadwerkelijk duurkoop zijn. Een wat duurder product dat zijn waarde behoudt en dat na gebruik kan worden aangeboden op een veiling- of ruilsite is niet alleen verstandiger, maar tegelijk een manier van besparen. De tips over de was doen of over koken kunnen in ieder huishouden worden toegepast, of er nu sprake is van een hoog of een laag inkomen. Denk aan de bespaartips voor de mobiele telefoon. En iedereen heeft wel een paar verzekeringen lopen. Ook daar kan vaak op worden bespaard. Het loont om even de moeite te nemen voor het maken van een overzicht, want dat maakt gelijk duidelijk of er dubbele en/of onnodige verzekeringen zijn. Bespaar geld! kan voor veel consumenten een uitkomst zijn.