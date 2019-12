Help banken met hun goede voornemens

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor banken is het bijzonder belangrijk hoe de financiële wereld er in de toekomst uit ziet. Maar ook voor hun klanten is dit van groot belang en zeker op het gebied van wat banken voor en met hun klanten gaan doen. Wij een aantal voorbijgangers om de banken daarbij een handje te helpen. Zij vertelden ons wat zij willen van de banken en wat de goede voornemens van banken voor 2015 zouden moeten zijn.'

Zelf meedoen

Consumenten die ook een goed voornemen hebben voor de banken en dat aan de banken willen laten weten, kunnen via de community stemmen op zes door ons gekozen 'goede voornemens'. Combée: 'Maak duidelijk wat jij van ze verwacht en hoe ze het beter kunnen doen.' De Consumentenbond zorgt ervoor dat de goede voornemens bij de banken terecht komen en houdt ook in 2015 in de gaten wat banken wel en niet voor hun klanten doen.