Hoge drempels bij opvragen medisch dossier

Nieuws|Dertig van de vijftig huisartsen werpen drempels op als patiënten een kopie van hun medisch dossier opvragen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Gezondgids. Acht patiënten lukt het zelfs helemaal niet om hun dossier te krijgen. Het recht op inzage in en een kopie van het medisch dossier is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat artsen drempels opwerpen bij het opvragen van een dossier is voor de Consumentenbond onacceptabel. Artsen horen juist aan te moedigen dat patiënten van hun rechten gebruikmaken en een actieve rol willen spelen bij het opbouwen van hun dossier.

Vijftien van de vijftig mysterypatiënten die aan het onderzoek meedoen, moeten eerst uitleggen waarom ze hun dossier eigenlijk willen hebben. Sommige artsen reageren ronduit achterdochtig, merken de patiënten: 'Als ik ergens ontevreden over was, moest ik maar gewoon open kaart spelen.' Om inzage in het dossier te krijgen, moeten zes patiënten eerst op een persoonlijk gesprek bij de huisarts komen. Vier artsen weigeren de patiënten een papieren kopie mee te geven. Ze mogen hun dossier alleen in de praktijk komen bekijken. Dit alles is niet zoals de WGBO de artsen opdraagt te handelen. Een patiënt moet bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid krijgen zijn medisch dossier thuis nog eens rustig na te lezen.

Online dossier

De Consumentenbond is voorstander van persoonlijke gezondheidsdossiers, waarbij iedere patiënt altijd online bij zijn eigen gegevens kan, zolang de privacy hierbij absoluut gegarandeerd is. Via een beveiligde verbinding kunnen patiënten dan hun volledig medisch dossier bekijken, online afspraken maken en herhaalrecepten aanvragen. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) liet de Consumentenbond weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op de onderzoeksresultaten, omdat ze de individuele afwegingen van de huisartsen niet kent. 'In zijn algemeenheid heeft een patiënt inderdaad recht op inzage in en een kopie van zijn medisch dossier', aldus de LHV. Op de website van de Consumentenbond staan voorbeeldbrieven die consumenten helpen bij het aanvragen van inzicht in hun medisch dossier.