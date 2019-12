Update: Oppassen voor hoge rekeningen mobiel internetten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij pleiten er al sinds 2011 voor dat internetten alleen mogelijk is mèt databundel, zodat consumenten niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Maar ook consumenten die wel een databundel hebben, kunnen met hoge buitenbundelkosten worden geconfronteerd. Ben, Simyo, Sizz, Vodafone en Ziggo sturen weliswaar een waarschuwing als de bundel bijna op is, maar het zou beter zijn als ze hun klanten ook de mogelijkheid bieden om internet te blokkeren of om de snelheid omlaag te brengen zodra de internetbundel op is.' Simpel en Youfone sturen zelfs geen waarschuwings-sms als klanten door hun bundel heen zijn, waardoor consumenten nog makkelijker voor onvoorziene kosten komen te staan.

Maatregelen

Consumenten kunnen zelf hun verbruik in de gaten houden door het installeren van een datateller-app of door in te loggen op de website van de provider. Bekijk onze tips om onnodige dataverbruik te beperken.

*Op de website van Youfone leek het alsof deze provider internet niet blokkeert bij abonnementen zonder databundel. In een reactie laat Youfone weten internet wel degelijk te blokkeren en zij hebben toegezegd dit op hun website duidelijker te zullen vermelden.

Update d.d. 1 april 2014:

Simpel heeft in een reactie laten weten internet standaard te blokkeren bij abonnementen voor alleen bellen en sms'en. Ook stuurt Simpel een waarschuwing als een bundel bijna op is en blokkeren zij internet als de bundel echt op is.