Hypotheekrente kan nóg lager

In het onderzoek 'Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector' van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de ACM dat de concurrentie in de banksector voor de crisis al niet optimaal was en daarna nog verder afnam. De ACM doet negen aanbevelingen om het makkelijker te maken voor nieuwe banken (bijvoorbeeld Duitse) om op de Nederlandse markt te komen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Wij roepen de politiek op om snel met de aanbevelingen van de ACM aan de slag te gaan. Van consumenten horen wij graag via de poll op onze website wat zij vinden van de huidige rentetarieven."

Brutomarge

De gemiddelde brutomarge bij de onderzochte banken lag medio 2008 nog op 1,4% en liep in de loop van 2012 op naar 3% en eventjes zelfs naar 3,5%. In 2013 daalde de marge van 3,2 naar 1,9% (september 2013). Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de banken de risico's steeds meer bij de klant leggen. De gemiddelde marge voor een tophypotheek is gestegen van 1,73 in 2008 naar maar liefst 2,94% begin juni 2014.