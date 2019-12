Informatie over lidmaatschappen en tarieven in 2015

Sinds 2012 biedt de Consumentenbond het jaarlidmaatschap niet meer actief aan. Met een officieel besluit van de Bondsraad wordt er nu definitief afscheid van genomen. Vanaf 2015 kunnen consumenten kiezen voor 'Consumentenbond Basis' en 'Consumentenbond Extra'.

'Consumentenbond Basis' geeft online toegang tot de meest actuele testresultaten en de consumentenadvieslijn van de Consumentenbond.

Met 'Consumentenbond Extra' ontvangen consumenten ook 11 keer per jaar de Consumentengids. Op dit moment heeft 90% van de leden een abonnement inclusief de Consumentengids.

Voor consumenten die verdieping zoeken op het gebied van gezondheid, financiën, digitaal of reizen zijn er de gespecialiseerde gidsen. Deze zijn af te nemen met een los gidsabonnement, maar kunnen ook onderdeel zijn van 'Consumentenbond Extra' in plaats van de Consumentengids. Consumentenbond Extra-abonnees die per maand betalen, kunnen maandelijks van gids wisselen.

Consumenten die hun gids liever digitaal lezen dan op papier, krijgen vanaf 2015 een korting van 10% op hun abonnement.

Achtergrond van de wijzigingen

Nederland heeft sinds december 2011 wetgeving die consumenten na een eerste contractperiode de mogelijkheid biedt tot maandelijks opzeggen. Hierdoor is er feitelijk geen onderscheid meer tussen maand- en jaarleden. De naamswijziging wordt doorgevoerd omdat uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel leden niet precies weten wat hun abonnement of lidmaatschap inhoudt. De verwachting is dat dit met deze wijziging duidelijker wordt.

Wat verandert er voor bestaande leden

Dit is wat er verandert voor bestaande leden:

Uiteraard behoudt u de dienstverlening die u van ons gewend bent.

Betaalt u nu €6,95 per maand? Komend jaar betaalt u €7,- per maand. Uw lidmaatschap heet Consumentenbond Extra.

Betaalt u nu €65,- per jaar? Komend jaar betaalt u €67,- per jaar. Uw lidmaatschap heet Consumentenbond Extra.

Betaalt u nu €50,- per jaar? Komend jaar betaalt u €52,- per jaar. Uw lidmaatschap heet Consumentenbond Basis.

Bekijk het nieuwe aanbod: