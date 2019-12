Kantonrechter gaat digitaal

De Consumentenbond pleit al geruime tijd voor verbeterde toegang tot de rechter en is, samen met het Verbond van Verzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars bij de ontwikkeling betrokken geweest. Zo hebben leden van de Consumentenbond de digitale rechtsgang op gebruiksvriendelijkheid getest. Een online gestarte zaak is gedurende het hele proces via internet door de betrokkenen te volgen en is alleen geschikt voor eenvoudige zaken waarbij geen uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig is.

Eenzijdig inschakelen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de komst van de eKantonrechter gaat een langgekoesterde wens van de Consumentenbond in vervulling. Jammer is wel dat beide partijen ermee in moeten stemmen om de eKantonrechter in te zetten. Op deze manier zijn consumenten afhankelijk van de welwillendheid van de tegenpartij. We willen dan ook graag dat consumenten zo snel mogelijk de eKantonrechter eenzijdig kunnen inschakelen.'

Op www.rechtspraak.nl/ekantonrechter staat meer informatie over de procedure en is het mogelijk online een rechtszaak te starten.