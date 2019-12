Keurmerk voor zorginstellingen onder verscherpt toezicht intrekken

Nieuws|Zorginstellingen mogen een kwaliteitskeurmerk blijven voeren terwijl ze onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Consumentenbond vindt dat instellingen consumenten daarmee op het verkeerde been zetten en pleit er in de Consumentengids van september 2014 voor om het keurmerk van een instelling in te trekken als de IGZ een verscherpt toezicht instelt.

De onafhankelijke Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) bijvoorbeeld geeft keurmerken aan instellingen die voldoen aan door HKZ vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Het keurmerk wordt slechts in bijzondere gevallen ingetrokken, bij wantoestanden of als de zorginstelling missers probeert te verdoezelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten moeten op de kwaliteit van een keurmerk kunnen vertrouwen. Dat kan niet als de zorginstelling onder verscherpt toezicht staat.'

Zoektocht

Volgens de HKZ hebben bijna 10.000 zorginstellingen het HKZ-keurmerk. Zo'n tien daarvan worden er per jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de HKZ is dit slechts een klein percentage. De Consumentenbond vindt het niet relevant dat het maar om een klein aantal gaat. Combée: 'Voor consumenten is het lastig te achterhalen om welke organisaties het gaat. Vooral als zorginstellingen op de website wel pronken met het keurmerk maar nalaten om over het verscherpt toezicht te communiceren. Consumenten hebben recht op die informatie.'