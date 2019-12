Kies de grootste onzinverzekering

Van elke €100 aan betaalde premie gaat ongeveer tweederde op aan uitkeringen voor geleden schade. Het deel dat overblijft gaat op aan bedrijfskosten, waaronder winst. Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Sommige verzekeringen heb je echt nodig, maar lang niet alle. Wij nomineerden een regenverzekering, pechhulpthuisverzekering en catastrofeverzekering. Ook adviseren we consumenten om eens in de 3 jaar na te gaan welke verzekeringen je echt nodig hebt. Goede kans dat er flink bespaard kan worden'.

De verzekering die met de meeste stemmen wordt verkozen tot onzinverzekering krijgt van de Consumentenbond de rode lantaarn, als de laatste in het peloton van verzekeringen.

Zinvol

Een zinvolle verzekering dekt schade die financieel niet gedragen kan worden. Soms is het voordeliger de premie op een spaarrekening te zetten. Wanneer er geen schade is, kan het geld dat opzij gezet is ergens anders voor worden gebruikt.

In de Consumentengids van oktober 2014 staat een overzicht (pdf, alleen voor leden) van soorten verzekeringen die in Nederland zijn af te sluiten en meer over de nut en noodzaak van verzekeren.