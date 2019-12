Kinderdrankjes vaak suikerwater met smaakje

De Consumentenbond bekeek van 20 drankjes het suiker-, sapgehalte en de zoetstoffen. Aan vrijwel alle producten zijn aroma's toegevoegd en in bijna de helft zitten kleurstoffen, die verdoezelen dat veel merken gewoon suikerwater serveren. Appelsientje bevat als enige van de onderzochte drankjes 100% sap, zonder kunstmatige toevoegingen. Suikers die van nature in fruit zitten, zorgen er toch voor dat kinderen hiermee veel suiker binnenkrijgen: omgerekend bijna 4 suikerklontjes per pakje. Het minste suiker bevat Simplie mixed fruit: dit drankje is gezoet met zoetstoffen en bevat slechts 1 kilocalorie per 100 ml. Het fruit is alleen ver te zoeken in dit drankje: 0,2 ml vruchtensap per 100 ml.

Tips

In Beste Koop voor je Kind staan ook tips voor ouders die hun kinderen gezond willen laten drinken. Zo is het niet aan te raden kinderen veel light drankjes te laten drinken, omdat ze daarmee wennen aan een zoete smaak. Beter is het om kinderen al vroeg water en thee zonder suiker voor te zetten en ze maximaal 1x per dag een bekertje suikerhoudend drinken te geven. Meer tips zijn te lezen in de Beste Koop voor je kind die verschijnt op 18 februari 2014.

Zie ook: