Kinderopvangcentra schenden wettelijke opzegtermijn

Nieuws|Een meerderheid van de kinderopvangcentra die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang houdt zich niet aan de wettelijke opzegtermijn van maximaal één maand zonder vast opzegmoment. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In maart 2014 trok de Consumentenbond een rechtszaak tegen de brancheorganisatie in, nadat deze had toegezegd de opzegtermijn in te korten van twee maanden naar één maand. De Consumentenbond heeft nu maatregelen geëist van de brancheorganisatie en zal zo nodig verdere stappen ondernemen.

De Consumentenbond onderzocht de opzegtermijn van ruim 900 kinderopvangcentra. Slechts 27% daarvan vermeldt op hun site een opzegtermijn van maximaal één maand zonder een vast opzegmoment. De anderen hebben het over twee maanden of schrijven niets over de opzegtermijn. De laatste categorie is vervolgens telefonisch benaderd. In de telefoongesprekken gaf een klein aantal aan de wettelijke opzegtermijn in de praktijk wel te hanteren.

Betalen

Ook kinderopvangorganisaties die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten moeten zich houden aan de wettelijke opzegregels. Als een bedrijf een te lange opzegtermijn hanteert, kunnen ouders weigeren die af te nemen en te betalen.

Pogingen van de Consumentenbond en BOink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen), om tweezijdige voorwaarden op te stellen met de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn onlangs gestrand.

Bekijk het overzicht van de onderzochte kinderdagverblijven en de opzegtermijn die ze hanteren.