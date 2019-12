Klachten over cashbackacties LG Electronics

Het merendeel van de klagende consumenten stelt aan alle gestelde actievoorwaarden te hebben voldaan, maar desondanks het uit te keren bedrag (nog) niet te hebben ontvangen. In elk geval niet binnen de in de actievoorwaarden genoemde termijn van 10 weken. In een aantal gevallen zelfs niet terwijl LG al toezegde het verschuldigde bedrag over te maken. Consumenten uiten daarnaast hun ontevredenheid omdat ze van de klantenservice van LG geen of een onbevredigend antwoord krijgen op hun vragen.

Reactie LG

De Consumentenbond heeft LG gemaand consumenten binnen een redelijke termijn te informeren over of zij aan de actievoorwaarden voldoen. Indien dat niet zo is, moet LG de redenen daarvan aangeven, zodat consumenten actie kunnen ondernemen om daar zo mogelijk alsnog aan te voldoen. LG laat in een reactie weten de gang van zaken te betreuren en maatregelen te nemen om de procedure te bespoedigen. Volgens LG krijgen consumenten die op geld wachten, binnen enkele dagen antwoord en, indien ze in aanmerking komen, binnen een week het verschuldigde bedrag gestort.



Meer informatie over de klachten vindt je op het Klachtenkompas van de Consumentenbond.