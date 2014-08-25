Klantenservice energiebedrijven ondermaats

Mysteryshoppers van de Consumentenbond stelden 12 energiebedrijven per mail en telefonisch vragen over de kosten van een jaarcontract, overstappen, het verschil tussen netbeheerder en leverancier, zonnepanelen en de slimme meter. Van de 240 verstuurde mails werd 15% niet beantwoord. Slechts vier bedrijven gaven altijd antwoord: Energiedirect.nl, Greenchoice, Budgetenergie en United Consumers. Oxxio reageerde slechts op 11 van de 20 mails en Electrabel maakte het helemaal bont: op tweederde van de vragen kwam geen antwoord.

Onvolledig

De kwaliteit van de antwoorden laat ook vaak te wensen over. Zo noemen veel bedrijven de netwerkkosten niet als wordt gevraagd naar de kosten van een energiecontract en waarschuwt tweederde niet voor een boete bij tussentijds overstappen naar een andere leverancier. De klantenservicemedewerkers hebben ook weinig kaas gegeten van zonnepanelen; het merendeel kon het verschil tussen terugleveren en salderen niet goed uitleggen. En bijna geen enkele leverancier vermeldt dat consumenten de slimme meter kunnen weigeren.