Klantenservice energiebedrijven ondermaats

Nieuws|Klantenservices van energiebedrijven presteren vaak slecht: vragen van klanten worden onvoldoende of helemaal niet beantwoord en de wachttijden bij zowel de telefonische klantenservices als via email zijn regelmatig lang. Dat blijkt uit een onderzoek in de Consumentengids van september 2014. Gemiddeld scoren de bedrijven een 5,2. Alleen United Consumers scoort een ruime voldoende (7,3). Oxxio (3,9) en Electrabel (3,3) eindigen onderaan.