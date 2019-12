Laat consumenten optimaal profiteren van overname Ziggo

Nieuws|Nu de overname van Ziggo door het moederbedrijf van UPC definitief is, roept de Consumentenbond het nieuwe Ziggo op zijn klanten hier optimaal van te laten profiteren. Met name op het gebied van televisie zijn er grote verschillen tussen het UPC-aanbod en het Ziggo-aanbod. De Consumentenbond heeft daarom een viertal wensen op een rij gezet voor de nieuwe televisie-abonnementen, zodat consumenten het beste krijgen van de twee providers.

UPC en Ziggo gebruiken ieder een andere versleuteling van het tv-signaal, zodat de apparatuur van de ene provider niet geschikt is voor het netwerk van de ander. Het is waarschijnlijk dat het nieuwe Ziggo uiteindelijk kiest voor één systeem voor alle klanten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben geïnventariseerd wat UPC en Ziggo nu wel en niet goed geregeld hebben op het gebied van televisie. Het zou de provider sieren als zij consumenten het beste van het oude Ziggo en UPC gaan bieden.'

Op www.consumentenbond.nl/ziggo kunnen consumenten de wensen van de Consumentenbond steunen en een toelichting op de wensen vinden.

15.000 klachten

Bij de fusie van Casema, Multikabel en At Home tot Ziggo in mei 2008 kwamen er in zes dagen tijd ruim 15.000 klachten binnen bij de Consumentenbond, met name over het uitvallen van de internetverbinding en de zeer slecht bereikbare klantenservice. De Consumentenbond zal scherp in de gaten houden of het nieuwe Ziggo veranderingen voor consumenten wel zorgvuldig doorvoert.

In de community van de Consumentenbond kunnen leden en niet-leden meepraten over hun zorgen of wensen rondom het nieuwe Ziggo.