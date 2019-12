Lastminute-reizen bestaan nauwelijks meer

De term ‘lastminute’ levert in een zoekmachine meer dan een miljard resultaten op, variërend van vertrek op dezelfde dag tot vertrek over anderhalve maand. Sommige aanbiedingen blijken ook niet te kloppen: de reis is niet meer beschikbaar of het vliegtuig is al vertrokken. De onderzoekers vonden online zelfs reizen van het failliete Oad. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ”Lastminute is een holle marketingterm geworden en consumenten zien door de bomen het bos niet meer. Prijzen vergelijken blijft lonend, maar je doet er goed aan ook naar andere aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld vroegboekkortingen, te kijken. Die aanbiedingen zijn vaak net zo aantrekkelijk, en een stuk flexibeler qua vertrekdata.”

Op goed geluk

Ook offline is ‘lastminute’ niet meer wat het geweest is. Met een koffer op goed geluk naar de luchthaven levert weinig op. Op Schiphol worden zogenaamde lastminute-reizen aangeboden, maar het vertrek is vaak pas over enkele weken en de prijs verschilt nauwelijks van online-aanbiedingen.