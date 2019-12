Ledlampen presteren beter

Nieuws|De nieuwe generatie ledlampen gaat veel langer mee dan oudere modellen. Uit de extra lange levensduurtest van de Consumentenbond blijkt dat 80% van de geteste ledlampen minimaal 15.000 branduren haalt. Dat is een veel betere score dan de test naar 10.000 branduren in oktober 2013. Toen legde 1 op de 3 ledlampen voortijdig het loodje.

De Consumentenbond deed een steekproef met 24 ledlampen van in totaal 13 fabrikanten. Van ieder model werden 5 exemplaren getest. Al deze lampen hebben volgens de verpakking een levensduur van meer dan 10.000 uur. De meesten beloven zelfs 20.000, 25.000 of 30.000 branduren. 10.000 Uur staat gelijk aan ongeveer 10 jaar. De lampen van Osram, Philips, Albert Heijn, Hema, Kruidvat en Panasonic deden het goed in de steekproef.

Bij de lampen van Ikea, GoGreen, Megaman en Pharox ging het het vaakst mis. Een relatie tussen kwaliteit en het getal op de verpakking lijkt er niet te zijn: soms deden lampen met een wat minder lange claim het beter dan die met de langste claims. Philips bijvoorbeeld belooft bescheiden 10.000 of 15.000 uur op de verpakking, terwijl ze na die 15.000 uur nog branden als een zonnetje. Ikea daarentegen claimt 20.000 branduren, wat 4 van de 5 testexemplaren niet halen.



De levensduurtest gaat verder met de lampen die het nu nog doen. Ook nieuwe(re) modellen zullen worden getest.