Ledspot wint van halogeen

Groot voordeel van de ledlamp is de energiezuinigheid. Led verbruikt 80% minder stroom dan halogeen, en 85% minder dan een ouderwetse gloeilamp. Een andere heel zuinige lamp is de spaarlamp, maar die heeft een aantal nadelen. Het duurt soms even voordat een spaarlamp vol licht geeft, hij kan slecht tegen winterse kou en bevat kwik.

Halogeenspots zijn populair vanwege het mooie kleurechte licht dat ze uitstralen en zijn bijvoorbeeld geschikt voor consumenten die een schilderij mooi willen uitlichten.

Beste uit de test

De Consumentenbond testte 33 led- en halogeenspots van 230 Volt en vier van 12 Volt. In de eerste categorie zijn de 20 beste lampen allemaal ledspots en ook bij de 12 Volt-lampen eindigt de halogeenspot onderaan. Alleen de GP Lighting 069171-LDMEI 7W stelt teleur en krijgt als enige ledspot een onvoldoende (4,9).

'Beste uit de test' is de Philips Twistline no-dimmable. De ledspot MK-HDPO301 van het Kruidvat is 'Beste koop'. De hele test is te lezen in de Consumentengids van november 2014.