Maak een einde aan onzinkosten!

Nieuws|Autodealers, notarissen, telecomaanbieders en boekingssites rekenen naast een vast bedrag ook allerlei onduidelijke opslagen. Dat maakt een prijsvergelijking voor consumenten onnodig lastig. De Consumentenbond wil dat aanbieders alleen all-in tarieven rekenen zodat het voor consumenten mogelijk wordt een goede vergelijking te maken. In de Consumentengids van juli/augustus 2014 staat een reeks van voorbeelden waarmee aanbieders de consumenten zand in de ogen strooien.

De kosten voor het rijklaar maken van een nieuwe auto zijn veel consumenten een doorn in het oog. Een schijnbaar voordelige aanbieding kan daardoor flink oplopen. Zo rekent Kia voor een nieuwe Rio maar liefst €1118,70 afleveringskosten. Aanbieders van mobiele telefonie rekenen naast abonnementskosten ook aansluitkosten. Bij de 3 grootste gaat het om €53,38 (T-Mobile), €30 (Vodafone) en €29,95 (KPN). Het enige dat de provider daarvoor doet, is de persoonlijke gegevens invoeren in het systeem, een sim-kaart leveren en de gegevens van de sim-kaart in het eigen systeem koppelen aan de gebruikersinformatie.

Kantoor- en bespreekkosten

Administratiekosten kunnen ook bij notarissen en advocaten flink oplopen. Bovenop een fors uurtarief berekent een flink aantal ook nog eens 6% kantoorkosten. Dit is een verzamelnaam voor de meest uiteenlopende zaken, van bewaar- en verzendkosten tot losse klusjes. Voor het boeken van een uitje rekent boekingsbureau See Tickets.nl bovenop de prijs van het ticket €4,10 bespreekkosten. Bij een bestelling van 4 kaartjes rekenen ze deze bespreekkosten maar liefst 4 keer terwijl het om dezelfde handeling gaat.