Maak financieel toezicht geen ondergeschoven kindje

Nieuws|De Consumentenbond wil dat de overheid blijft meebetalen aan het werk van de toezichthouders op de financiële sector, de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat zegt directeur Bart Combée in een reactie op het voorstel van het kabinet om de overheidsbijdrage aan de begroting van DNB en de AFM vanaf 2015 af te schaffen. 'Als het kabinet zijn zin krijgt, groeit het risico dat het toezicht in de toekomst weer een ondergeschoven kindje wordt'.

De overheid draagt in 2014 nog ruim 39 miljoen euro bij aan het budget van DNB en de AFM, dat in totaal bijna 220 miljoen euro bedraagt. De rest is al voor rekening van de banken en verzekeraars. Als het aan het kabinet ligt betaalt de sector vanaf 2015 de rekening helemaal zelf. Combée: 'De recente geschiedenis heeft laten zien dat financiële toezichthouders in de jaren voor de crisis te weinig geld en te weinig bevoegdheden hadden. De afgelopen jaren is gelukkig flink meer geld in het toezicht geïnvesteerd.

Financiering

Het kabinet zegt in de toelichting op het voorstel dat de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid blijven houden om de begroting van de toezichthouders goed te keuren. Maar dat biedt volgens de Consumentenbond te weinig zekerheid dat het publieke belang altijd adequaat wordt behartigd. 'Goed toezicht op de financiële sector is in ieders belang. Als je de financiering ervan alleen aan de sector overlaat, loop je het risico dat er te weinig geld voor wordt uitgetrokken. Wij zijn daarom tegen het voorstel', aldus Combée.