Mediabox UPC Horizon blijft problematisch

Ruim 80% van de mensen die de box nog in bezit hebben, ervaart problemen. De klachten gaan vooral over de stabiliteit van de mediabox: het beeld blijft hangen en het geluid valt weg. Ook het trage menu wordt nog steeds als een probleem genoemd. Daarnaast blijven het gebruiksgemak en de missende app voor Android-smartphones en -tablets aandachtspunten voor UPC.

Beschamend

De Consumentenbond heeft meerdere malen UPC gevraagd de problemen op te lossen. UPC beloofde dat te doen, maar maakt die belofte niet waar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Het is voor consumenten heel ergerlijk dat ze maar blijven worstelen met een ondeugdelijk product. Wat volgens UPC 'het nieuwe tv-kijken' had moeten worden, is een probleemkindje gebleken. Het is beschamend dat UPC de problemen na bijna 1,5 jaar nog niet onder controle heeft."

Consumenten die problemen hebben met hun Horizon mediabox, hebben recht op compensatie. Van de panelleden vroegen 107 mensen compensatie en de meesten kregen die ook, al varieert de toegezegde compensatie van enkel een tijdelijke gratis uitbreiding van het zenderpakket, tot een eenmalige vergoeding oplopend tot €300 of een jaar lang een maandelijkse korting van €10.

De Consumentenbond heeft op haar website een UPC Hulppakket geplaatst, waarmee consumenten kunnen klagen, vragen om compensatie of overstappen naar een andere dienst. Televisieprogramma TROS Radar besteedt maandag 3 maart ook weer aandacht aan de vele problemen met de mediabox.