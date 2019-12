Meldpunt einde papieren treinkaartje

De Consumentenbond vreest dat treinreizen voor reizigers ingewikkelder en/of duurder wordt door afschaffing van het papieren kaartje. Dit geldt bijvoorbeeld voor houders van een trajectkaart of een voordeelurenabonnement, die buiten de voor hun abonnement geldende reisroute of uren willen reizen. Maar ook reizigers die gebruik willen maken van keuzedagen of samenreiskorting, kunnen op problemen stuiten. Het meldpunt is bedoeld om de ervaringen van reizigers in kaart te brengen. De Consumentenbond gaat de meldingen bespreken met NS.

Adviezen consumentenorganisaties

De consumentenorganisaties die zijn verenigd in het Locov (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) adviseerden de NS al in 2012 over de plannen. De organisaties staan kritisch tegenover de plannen van de NS, maar die heeft het overgrote deel van de adviezen naast zich neer gelegd.

Ervaar jij problemen of heb je klachten: maak gebruik van ons meldpunt!