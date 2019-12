Meldpunt oude naturaverzekering Yarden en update

Nieuws|Consumenten die problemen ondervinden met hun Yarden natura-uitvaartverzekering (afgesloten voor 2007) worden opgeroepen zich te melden bij de Consumentenbond. Uitvaartverzekeraar Yarden probeerde in mei 2014 via de kantonrechter in Maastricht een nabestaande op te laten draaien voor de kosten van extra diensten bij een natura uitvaartverzekering, maar werd door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. De Consumentenbond hoort graag of meer consumenten soortgelijke problemen hebben.

Bij een natura-uitvaartverzekering is men verzekerd van een bepaald dienstenpakket, ongeacht de kosten daarvan, en wordt er niet tot een maximaal verzekerd bedrag uitgekeerd. In 2007 wijzigde Yarden eenzijdig de voorwaarden van zijn naturapolis in een verzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd. Mede dankzij inspanningen van de Consumentenbond konden verzekerden, die niet met het oorspronkelijke voorstel van Yarden akkoord waren gegaan, zelf aangeven of ze onder de oude voorwaarden verzekerd wilden blijven of niet.

Oproep

In 2013 kreeg de Consumentenbond echter nog steeds meldingen binnen van consumenten die de brief niet hadden ontvangen, of ten onrechte werden gewezen op onderverzekering. Yarden zegt in een reactie aan de Consumentenbond de hand in eigen boezem te steken en bevestigt dat klanten die gekozen hebben voor een naturaverzekering hun rechten behouden. De Consumentenbond wil middels het meldpunt achterhalen of meer consumenten soortgelijke ervaringen hebben met Yarden. Mensen kunnen zich melden via yarden@consumentenbond.nl.

Update 24 maart 2015: Meldpunt gesloten

Meldpunt Yarden van de Consumentenbond is vanaf 24 maart 2015 gesloten. Consumenten die vragen of klachten hebben over hun verzekering bij Yarden kunnen vanaf die datum terecht op de website van de verzekeraar zelf.



De Consumentenbond heeft met interesse kennis genomen van de tot nu toe binnengekomen meldingen en deze, in overleg met de betrokkenen, doorgespeeld aan Yarden met het verzoek ze te onderzoeken en zo mogelijk tot een voor de klant bevredigende oplossing te komen. De Consumentenbond zag toe op een correcte afhandeling.