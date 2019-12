Minicars overleven botsproeven niet

De Renault Twizy, de bekendste in Nederland, onderging samen met de Club Car Villager 2+2, Tazzari Zero en Ligier Ixo botsingen met 50 km/h. Bij de Ligier en Tazzari begaven de gordels het. De kleinste overlevingskans in een frontale botsing biedt de Club Car. De structuur van deze minicar begaf het compleet. De beste score werd behaald door de Renault Twizy, die standaard een airbag heeft. Maar ook hierin zijn de passagiers hun leven niet zeker. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "De resultaten van de botsproeven maken pijnlijk duidelijk dat veiligheid geen prioriteit heeft als fabrikanten niet worden gedwongen. Daarom is het belangrijk dat er nu stappen worden ondernomen door Europa om deze categorie voertuigen veiliger te maken".

Botsveiligheidseisen

Voor minicars gelden geen wettelijke botsveiligheidseisen zoals voor auto's. Deze minicars worden verkocht als goede alternatieven voor de auto in een stedelijke omgeving. Als ze als brommobiel zijn geregistreerd (maximaal 45 km/h) is er geen auto-rijbewijs voor nodig, een brommerrijbewijs met praktijkexamen volstaat. Minicars hebben soms een topsnelheid van tegen de 100 km/h, en mengen zich in het verkeer met auto's die veel zwaarder zijn. Gaat er iets mis, dan is het leed al snel niet te overzien.



Bekijk de uitgebreide crashtestresultaten van de minicars/brommobielen