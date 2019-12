Minister deelt zorg over patiëntendossiers

Nieuws|Minister Schippers (VWS ) vindt het zorgelijk dat veel huisartsen hun patiëntendossiers niet op orde hebben. Dit schrijft zij aan de Tweede Kamer in reactie op een onderzoek van de Consumentenbond uit april 2014 waaruit blijkt dat tweederde van de dossiers niet compleet of onjuist is.