Minister deelt zorg over patiëntendossiers

"Het signaal dat uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voren komt, baart mij dan ook zorgen en neem ik zeer serieus. Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken", aldus minister Schippers. Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier ook afhankelijk van de informatie die zij verstrekt krijgen van andere zorgverleners. Hiervoor is goede uitwisseling van gegevens van groot belang. Zo vindt Schippers het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier.

Huisarts

Bij een steekproef van de Consumentenbond bleek tweederde van ruim 40 gecontroleerde medisch dossiers die bij huisartsen zijn opgevraagd op een of meer onderdelen onjuist of niet compleet. Hele dossierjaren zijn soms zoek en 2 keer ontbreekt een antibioticumallergie. De Consumentenbond adviseert om bij een vermoeden van incomplete gegevens altijd het medisch dossier op te vragen en te controleren. Dit kan van levensbelang zijn.

Zie ook: Dossier Patiëntenrechten