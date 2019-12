Nieuwe modelkoopovereenkomsten voor woningen beschikbaar

De model-koopovereenkomsten die in 2008 tot stand kwamen door samenwerking tussen NVM en de consumentenorganisaties worden hiermee vervangen door verbeterde versies waarbij ook de makelaarsorganisaties VastgoedPro en VBO betrokken zijn. Alle leden van deze grote makelaarsorganisaties zullen de nieuwe contracten hanteren.

Financieringsvoorbehoud

In de nieuwe modelkoopovereenkomsten is onder meer het financieringsvoorbehoud veranderd: vanaf nu is één schriftelijke afwijzing van een bank nodig om af te kunnen zien van de koop van een huis. Voorheen was dit niet duidelijk vastgelegd en moest het ontbindingsverzoek 'voldoende gedocumenteerd' worden.

Ook zijn in de nieuwe koopcontracten eventuele afspraken rond erfpacht opgenomen, zoals de hoogte van de (erfpachts)canon en de resterende looptijd.

Naar de nieuwe modelovereenkomsten.