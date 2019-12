Nieuwe voorwaarden voor taxi’s en natuursteen

Nieuws|Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe, tweezijdige Algemene Voorwaarden (AV) voor taxi’s en in de natuursteenbranche. Deze AV zijn tot stand gekomen in overleg tussen de betreffende brancheorganisaties (KNV Taxi, ABN Natuursteen) en de Consumentenbond. Consumenten die zaken doen met leden van deze brancheorganisaties, weten zich verzekerd van eerlijke en duidelijke algemene voorwaarden. Inmiddels heeft de Consumentenbond in bijna 50 branches tweezijdige voorwaarden afgesproken.