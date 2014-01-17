Nieuwe voorwaarden voor taxi’s en natuursteen

In de AV staan de rechten en plichten van zowel consumenten als ondernemers duidelijk uitgelegd. Zo is de taxireiziger verplicht om zijn handbagage goed te verpakken. De taxichauffeur moet de reiziger vervoeren volgens de snelste, dan wel meest economische route. Ook is voor het eerst opgenomen dat taxi’s verplicht zijn om blindengeleidehonden mee te nemen. De AV Natuursteen regelen onder meer een volledige, duidelijke offerte en de maximaal toegestane afwijking van het gebruikte materiaal.

Geschillencommissie

Consumenten die een geschil hebben met een lid van KNV Taxi of ABN Natuursteen kunnen deze voorleggen bij een onafhankelijke Geschillencommissie. Deze commissie velt een bindend oordeel over niet-opgeloste klachten tussen consumenten en ondernemers. Een consument moet daarvoor wel eerst een klacht hebben ingediend bij de betreffende ondernemer. Er bestaan inmiddels 54 geschillencommissies die de Consumentenbond samen met een branche heeft opgericht.

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