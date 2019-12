Nog veel te veel klachten over reizen met OV-chipkaart

Nieuws|Consumenten hebben in 3 maanden tijd bijna 2400 klachten over de OV-chipkaart geplaatst op het 'Meldpunt Einde Treinkaartje'. De Consumentenbond opende dit meldpunt naar aanleiding van het afschaffen van het papieren treinkaartje op 9 juli 2014. Uit het meldpunt blijkt dat veel reizigers treinreizen ingewikkelder en duurder vinden, sinds zij de OV-chipkaart moeten gebruiken. De Consumentenbond vindt de groep ontevreden reizigers veel te groot en eist dat NS snel met concrete verbeteringen komt. Alle binnengekomen meldingen worden geanonimiseerd overhandigd aan NS.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'NS moet samen met de andere vervoerders echt aan de bak om de situatie snel te verbeteren. De OV-chipkaart zou treinreizen juist makkelijker moeten maken. Voor sommige reizigers geldt dat ook, maar uit de meldingen die bij ons zijn binnengekomen, blijkt dat een nog veel te grote groep reizigers het tegendeel ervaart. Daaronder zijn veel incidentele treinreizigers, maar ook abonnementhouders. Als NS de reiziger daadwerkelijk op 1, 2 en 3 zet - zoals ze verkondigen - moeten ze snel met concrete oplossingen en verbeteringen komen.'

Hogere kosten en rompslomp

Veel reizigers zijn boos over de hoge kosten, zoals de borg van €20 die op de anonieme OV-chipkaart moet staan om te kunnen reizen. Ook de prijs van de OV-chipkaart (€7,50) en de geldigheid (5 jaar) vallen niet in de smaak. Daarnaast vinden veel consumenten dat treinreizen ingewikkelder is geworden. Een retourtje van Emmen naar Venlo vergt nu bijvoorbeeld twaalf keer in- en uitchecken, terwijl in het verleden één papieren kaartje genoeg was.

Andere veel gehoorde klachten zijn de toeslag van €1 op de eenmalige chipkaart, €2,50 betalen om geld van de chipkaart terug te storten en de omslachtige procedures rondom meereiskorting of keuzedagen. Veel consumenten uitten op het meldpunt ook hun zorgen over hoe NS met hun reisgegevens omgaat.

Consumenten kunnen hun tips om treinreizen makkelijker te maken, delen op de community-pagina van de Consumentenbond.

