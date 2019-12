NS onduidelijk over alternatieven voor OV-chipkaart

Nieuws|NS informeert reizigers onvoldoende over de alternatieven voor de OV-chipkaart. Dat concluderen Rover en de Consumentenbond naar aanleiding van klachten die de organisaties dagelijks krijgen als gevolg van het afschaffen van het papieren treinkaartje. Rover en Consumentenbond gaan nog met NS in gesprek over alle binnengekomen klachten, maar roepen de vervoerder nu al op om één prangend probleem zo snel mogelijk op te lossen: de onbekendheid van incidentele treinreizigers met de alternatieven voor de OV-chipkaart; de eenmalige chipkaart of het e-ticket.

De NS schenkt in zijn campagne rond het afschaffen van het papieren kaartje uitsluitend aandacht aan de OV-chipkaart en maakt alternatieven onvoldoende duidelijk. Veel incidentele treinreizigers klagen dat zij maar liefst €27,50 moeten investeren, in een OV-chipkaart en het minimumsaldo, voordat zij aan hun treinreis kunnen beginnen. Zij ervaren een gevoel van onrecht dat zij zo'n groot bedrag moeten betalen voor een treinreis van soms maar enkele euro's. Met zijn campagne geeft NS ten onterechte de indruk dat de OV-chipkaart de enige optie is om een treinreis mee te betalen. De eenmalige chipkaart, te koop bij de kaartautomaat met een toeslag van €1 en het online zonder toeslag te boeken e-ticket worden onvoldoende belicht.

Kaartautomaat

In de NS-kaartautomaten krijgen reizigers een veelvoud aan OV-chipkaartopties te zien, maar moeten ze flink zoeken naar de optie 'losse kaartjes'. Daarnaast is de eenmalige chipkaart niet in alle kaartautomaten te koop en is het vaak onduidelijk dat deze optie in een andere automaat wel bestaat. Ook krijgen Rover en de Consumentenbond meldingen van situaties waarbij de eenmalige chipkaart niet verkrijgbaar was, omdat deze op was of geprint moest worden door een nog niet geopende klantenservice.