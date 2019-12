Onbegrijpelijke bankafschrijvingen irriteren consumenten

Consumenten vinden het belangrijk om hun bankafschriften goed te controleren en ook banken benadrukken de verantwoordelijkheid van hun klanten om dit regelmatig te doen en onregelmatigheden te rapporteren. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Als banken willen dat consumenten hun bankafschriften goed controleren, dan moet het voor consumenten natuurlijk ook wel duidelijk zijn welk bedrijf bij hen geïncasseerd heeft. Banken geven bedrijven de schuld van de onduidelijkheid, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven én banken.'

Filiaalnummers

Sommige filialen van Lidl en Aldi vermelden bij bankafschrijvingen alleen het filiaalnummer in combinatie met de vestigingsplaats, dus '011 Zaandam', '006 Son' of '261 Maasbree'. Profile Tyre Center gebruikt deze methode ook. Wie boodschappen doet bij de Etos in Purmerend, ziet bij afschriften 'Habti bv' staan. De Hema uit Roden vermomt zich als Warenh Offringa bv. Achter CCV gaat een betaling aan de wegenwacht van de ANWB schuil. Achter Stg Ayden zit telecomprovider Hollandsnieuwe en Beh Mobiliteitsgelden is Yellowbrick. De onverklaarbare omschrijvingen zijn misschien handig voor de interne procedure van de bedrijven maar ze vergeten daarmee hun klanten.