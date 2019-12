Onduidelijkheid bij aanschaf nieuw hoortoestel

Er zijn zo'n 800 verschillende toestellen verkrijgbaar. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De nieuwe regels rond de vergoeding van hoortoestellen zijn ingewikkeld. Zelfs audiciens kunnen ze niet altijd uitleggen. Ook zorgverzekeraars schieten soms tekort bij het informeren van hun verzekerden. Daardoor gaan slechthorenden naar een audicien waar hun zorgverzekeraar geen contract mee heeft, weten ze niet in welke categorie ze vallen, uit welke hoortoestellen ze kunnen kiezen en of de verzekeraar de aanschaf vergoedt'. De problemen doen zich vooral voor bij complexere gevallen.

Basisverzekering

De vergoeding van hoortoestellen is in 2013 ook veranderd. Voorheen kregen slechthorenden een vast bedrag uit de basisverzekering als tegemoetkoming in de kosten (in 2012: €509,50), ongeacht de prijs van het toestel. Nu betaalt de slechthorende een eigen bijdrage van 25% van de aanschafprijs en de basisverzekering vergoedt de overige 75%. Sommige aanvullende zorgverzekeringen bieden daarnaast een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage . De nieuwe regels hebben één belangrijk voordeel: voor de meeste consumenten is een hoortoestel goedkoper geworden. Waar de gemiddelde eigen bijdrage per toestel voorheen zo'n €500 was, is dat nu rond de €200.