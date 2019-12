Onduidelijkheid over homeopathische middelen

Nieuws|Sinds 1 juli 2013 mogen homeopathische middelen alleen nog maar verkocht worden zonder uitleg op de verpakking en in de bijsluiter waarvoor ze bedoeld zijn. Dit omdat de werking nooit wetenschappelijk is aangetoond. Deze maatregel van minister Schippers blijkt in de praktijk tot veel verwarring te leiden. Daarom roept de Consumentenbond de beleidsmakers van het ministerie van VWS op zich nog eens te buigen over de (on)begrijpelijkheid van deze regeling voor consumenten, en een verbetering door te voeren.

Een steekproef van de Consumentenbond laat zien dat er nog steeds oude - foute - verpakkingen in de schappen en op websites staan. Verwarrend is ook dat in veel winkels de homeopathische middelen tussen traditionele kruidengeneesmiddelen en voedingssupplementen staan en dat medewerkers de verschillen niet altijd kennen. Consumenten moeten goed kunnen kiezen en daarom geïnformeerd worden over de voor- en nadelen van reguliere en alternatieve geneesmiddelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wat heb je er aan dat er producten in het schap staan als er niet op staat wat je ermee moet? Enige aanduiding van de fabrikant waar hij het middel voor bedoelde, lijkt dan toch voor de hand te liggen; mét de toevoeging dat voor de werking geen wetenschappelijk bewijs is. Daarom onze vraag om de ingreep te herzien.'

Vakkennis

Om te weten welk middel is bedoeld voor een bepaalde klacht zijn consumenten ook aangewezen op de kennis van de winkelmedewerkers. Zij hebben echter geen schriftelijke informatie over de werking van homeopathische geneesmiddelen meer voorhanden. De resultaten van het onderzoek staan in de Gezondgids van augustus 2014.