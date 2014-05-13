Update: Onterechte vervolgzendingen Discount Only

Discount Only biedt de proefpakketjes aan via een eigen website (discountonly.eu), maar ook via andere websites. Op het bestelformulier staat in grote letters dat het proefpakketje gratis is. Wie bestelt moet de voorwaarden aanvinken. Pas dan is te lezen dat als consumenten niet tijdig annuleren, er na de proefzending nog 3 toezendingen volgen die geld kosten. Bedrijven moeten een dergelijke verplichting echter direct bij het aanbod vermelden. Doen zij dat niet, dan zijn consumenten niet verplicht om de vervolgzendingen af te nemen.

Ongevraagde toezending

Volgens de wet mogen consumenten ongevraagde toezendingen houden zonder te betalen, maar dat kan discussies over betalingsverplichtingen opleveren. Om dat te voorkomen, raadt de Consumentenbond iedereen die ongewild een vervolgzending heeft ontvangen aan om Discount Only te melden waarom men niet betaalt en bij het bedrijf te informeren waar ze het pakket kosteloos naar retour kunnen sturen.

Update 20 mei 2014:

Discount Only heeft de Consumentenbond laten weten op korte termijn het aanbod te gaan aanpassen. Tevens lost het bedrijf op het klachtenforum de daar gemelde klachten snel en naar tevredenheid op.