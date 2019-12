Update: Onterechte vervolgzendingen Discount Only

Nieuws|Bij de Consumentenbond komen klachten binnen over Discount Only. Dit bedrijf, dat via internet onder meer scheermesjes en ondergoed verkoopt, zadelt consumenten onterecht op met vervolgzendingen. Consumenten die bij Discount Only een gratis proefpakket bestellen, worden vervolgens bij niet tijdige annulering verplicht om voor zo'n €50 nog 3 pakketten af te nemen. De Consumentenbond adviseert bestellers die niet van vervolgzendingen gediend zijn, de facturen niet te betalen.

Discount Only biedt de proefpakketjes aan via een eigen website (discountonly.eu), maar ook via andere websites. Op het bestelformulier staat in grote letters dat het proefpakketje gratis is. Wie bestelt moet de voorwaarden aanvinken. Pas dan is te lezen dat als consumenten niet tijdig annuleren, er na de proefzending nog 3 toezendingen volgen die geld kosten. Bedrijven moeten een dergelijke verplichting echter direct bij het aanbod vermelden. Doen zij dat niet, dan zijn consumenten niet verplicht om de vervolgzendingen af te nemen.

Ongevraagde toezending

Volgens de wet mogen consumenten ongevraagde toezendingen houden zonder te betalen, maar dat kan discussies over betalingsverplichtingen opleveren. Om dat te voorkomen, raadt de Consumentenbond iedereen die ongewild een vervolgzending heeft ontvangen aan om Discount Only te melden waarom men niet betaalt en bij het bedrijf te informeren waar ze het pakket kosteloos naar retour kunnen sturen.

Op www.klachtenkompas.nl zijn de klachten te zien en kunnen ook nieuwe meldingen worden geplaatst.

Update 20 mei 2014:

Discount Only heeft de Consumentenbond laten weten op korte termijn het aanbod te gaan aanpassen. Tevens lost het bedrijf op Klachtenkompas.nl de daar gemelde klachten snel en naar tevredenheid op.