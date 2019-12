Onzin op etiketten 'superfoods'

Nieuws|Bij een steekproef van de Consumentenbond onder 8 'superfoods' blijkt de helft van de etiketten fouten te bevatten. Fabrikanten schermen met onterechte claims, er ontbreekt informatie in het Nederlands of er staat bijvoorbeeld 'rijk aan ijzer' zonder het ijzergehalte te vermelden. De meeste van de door de Consumentenbond aangesproken fabrikanten hebben toegezegd het etiket aan te zullen passen. Omdat Planetbio niet reageerde op de bevindingen, zal de Consumentenbond aangifte doen bij de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) van overtreding van de Warenwet.

De Consumentenbond nam voor de Gezondgids van juni 2014 acht 'superfoods' onder de loep die op de verpakking veel beloftes doen over de voedingswaarde. De helft van de onderzochte 'superfoods' maakt de claims op de verpakking niet waar. Zo zouden de inca-bessen van Healthy Planet (Ekoplaza) 'boordevol vitamines' zitten. Maar als consumenten aan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van sommige van die vitamines willen komen, zouden ze kilo's van deze bessen moeten eten. Terrasana (cacoa-nibs), Planetbio (maca-poeder) en Kruidvat (tarwegraspoeder) gaan zwaar de fout in met de vermelde hoeveelheden op de verpakking. In alledrie de gevallen wordt de hoeveelheid mineralen of vitamines schromelijk overdreven, soms met een factor 400.

Claims die wel kloppen

De 4 andere onderzochte superfoods maakten hun claims wel waar: witte moerbeibessen (Planetbio), chiazaad (Healthy Planet), hennepzaad (Kruidvat) en baobap-poeder (De Tuinen). Maar vaak betalen consumenten dan veel geld voor vitamines en mineralen waar bijna niemand een tekort aan heeft of die in gelijke hoeveelheden in andere, goedkopere levensmiddelen zitten, zoals spinazie, tarwezemelen en vis.

In de Gezondgids van juni - die vrijdag 13 juni verschijnt - staat meer informatie over de 'superfoods' die onder de loep zijn genomen.

