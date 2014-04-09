Ook NZa vindt: informatieverstrekking zorginstellingen moet beter

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De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het met de Consumentenbond eens dat zorgaanbieders duidelijker moeten zijn over de regels voor het bijbetalen in de AWBZ. De NZa analyseerde het voorlichtingsmateriaal van AWBZ-instellingen, naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond in september 2013 naar de informatievoorziening. De NZa constateert dat bewoners vooral beter geïnformeerd moeten worden over het bijbetalen voor de was en het stofferen van de kamer. De bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van de Consumentenbond.