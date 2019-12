Ook NZa vindt: informatieverstrekking zorginstellingen moet beter

Nieuws|De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het met de Consumentenbond eens dat zorgaanbieders duidelijker moeten zijn over de regels voor het bijbetalen in de AWBZ. De NZa analyseerde het voorlichtingsmateriaal van AWBZ-instellingen, naar aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond in september 2013 naar de informatievoorziening. De NZa constateert dat bewoners vooral beter geïnformeerd moeten worden over het bijbetalen voor de was en het stofferen van de kamer. De bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van de Consumentenbond.

De NZa deed nader onderzoek naar de informatie die de Consumentenbond verzamelde over bijbetalingen in de AWBZ. Bij dit onderzoek betrok de toezichthouder ook het onderzoek van brancheorganisatie Actiz naar aanleiding van de bevindingen van de Consumentenbond. Een fout in de informatie leidt overigens lang niet altijd tot daadwerkelijk onterechte bijbetalingen, zo blijkt uit het onderzoek. De Consumentenbond leverde 229 voorbeelden van foute informatie. In de meeste gevallen blijkt deze verkeerde informatie van zorginstellingen niet tot daadwerkelijk onterechte betalingen te hebben geleid. In 44 gevallen is dat nog onduidelijk.De NZa roept consumenten op onterechte bijbetalingen bij hen te melden . De Consumentenbond is ook benieuwd naar uw ervaringen, die kunt u hieronder melden.