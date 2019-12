Openbaarmaking horeca-inspecties goed nieuws voor consumenten

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft donderdag 13 februari aangekondigd dat de openbaarmaking van hygiëne inspecties in de horeca definitief doorgaat. De Consumentenbond is blij dat na jarenlang soebatten en tegenwerking van partijen uit het bedrijfsleven de kogel eindelijk door de kerk is. De NVWA gaat bedrijven met een stoplichtsysteem ranken, in 'voldoet aan de regels', 'verbetering nodig' en 'voldoet niet/staat onder verscherpt toezicht'.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Eindelijk worden de inspectiegegevens openbaar, hier pleiten wij al voor sinds 2006. Het kan niet zo zijn dat alleen de inspecteur van de NVWA weet waar hij beter niet kan gaan eten. Ook consumenten hebben recht op deze informatie.' De NVWA start met een pilot in lunchrooms. De Consumentenbond heeft de NVWA laten weten nauw betrokken te willen zijn bij de evaluatie van deze pilot en het verdere beleid. De Consumentenbond wil hiermee waarborgen dat er écht relevante informatie voor consumenten beschikbaar komt bij de uitrol van het systeem.

Geen slagers die eigen vlees keuren

Vanwege vergaande bezuinigingen kan de NVWA niet bij alle bedrijven over de vloer komen. Om consumenten toch informatie over de ontbrekende bedrijven te geven, maakte de NVWA in 2012 bekend dat bedrijven zelf een 'veilig voedsel verklaring' omtrent de hygiëne mochten invullen. Daarmee zou een bedrijf dat van mening is dat het best hygiënisch werkt, als 'groen' op de website van de NVWA kunnen komen. De Consumentenbond vond dit plan van 'de slager die zijn eigen vlees keurt' onbetrouwbaar en startte de actie Kijkje in de keuken om dit tegen te houden. Met succes: de NVWA gaat alle bedrijven die een 'eigen verklaring' invullen, fysiek controleren.

Openbaarmaking van inspectiegegevens is een effectieve manier om te zorgen dat bedrijven zich aan de hygiëneregels houden. In Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en New York is dit al eerder succesvol ingevoerd.