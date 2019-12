Oproep publiceren cijfers Klantgerichtheid vindt gehoor - met UPDATE

Vier van de zeven instellingen die geen gehoor geven aan de oproep zeggen op zich positief te staan tegenover de gedachte om 'inzichtelijk te maken hoe ze vorderen met het centraal stellen van het klantbelang', maar eerst met de AFM en met consumentenorganisaties te willen overleggen over de manier waarop dat zou kunnen. Het gaat om ABN Amro, ING Bank, SNS Bank en NN Group. De drie consumentenorganisaties hebben inmiddels een uitnodiging voor overleg ontvangen van brancheverenigingen NVB en Verbond van Verzekeraars en zijn daarop ingegaan. Aegon, ASR, en Van Lanschot hebben nog niet gereageerd.

Bart Combée, directeur Consumentenbond, spreekt over 'een bemoedigend eerste resultaat'. Combée: 'Maar we zijn pas tevreden als alle instellingen de score naar buiten brengen'. De belangenorganisaties gaven de financiële instellingen tot 20 augustus 2014 de tijd om de cijfers te publiceren, maar verlengen dit nu tot eind september, na het gezamenlijke overleg. 'We accepteren de uitnodiging om te praten', aldus Combée, 'maar uitstel is wat ons betreft geen afstel.'

Beoordeling

De AFM maakt elk jaar een beoordeling van de mate waarin ABN Amro, Achmea, AEGON, ASR, Delta Lloyd, ING, F. van Lanschot, Nationale Nederlanden, Rabobank en SNS REAAL het belang van de klant centraal stellen in diverse producten, diensten en processen. De toezichthouder mag het rapportcijfer per instelling echter niet bekendmaken. Over 2013 heeft de AFM de branche het cijfer 3,5 gegeven. De score op het Klantbelang Dashboard loopt van 1 tot en met 5. Bij een 3 geldt dat 'de klantbelang-centraal gedachte voorkomt, maar in de praktijk te vrijblijvend wordt toegepast. Een 4 duidt erop dat 'de klantbelang centraal-gedachte herkenbaar een rol speelt en dat de instelling op de goede weg is', aldus de AFM.