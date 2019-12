Opzegtermijn kinderopvang ingekort

Nieuws|De opzegtermijn voor bedrijven die zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang is teruggebracht van 2 maanden naar maximaal één maand. De rechtszaak die de Consumentenbond tegen de brancheorganisatie aanspande vanwege de te lange opzegtermijn is daarmee van de baan. Ouders kunnen tevens vanaf nu op elk moment van de maand de opvang van hun kind(eren) opzeggen.

De Consumentenbond en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) zijn blij met het behaalde resultaat, maar vinden het jammer dat daarvoor eerst de stap naar de rechter nodig was. Beide organisaties kregen veel vragen en klachten van ouders die niet begrepen dat er in de kinderopvang een opzegtermijn van 2 maanden werd gehanteerd, terwijl er al langere tijd een wettelijke bepaling is die uitgaat van maximaal één maand opzegtermijn.

Geschillencommissie

Alle bij de Brancheorganisatie aangesloten ondernemers dienen vanaf 1 maart 2014 een opzegtermijn van één maand te hanteren. Consumenten die kiezen voor een bij de Brancheorganisatie aangesloten kinderopvang zijn verzekerd van een juiste opzegtermijn en, bij eventuele problemen, een laagdrempelige en goedkope vorm van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Kinderopvang.