Providers moeten reële internetsnelheid communiceren

Nieuws|Dsl-providers Online, Tele 2 en XS4All informeren consumenten nog steeds niet vooraf over de reële internetsnelheid die zij op hun huisadres kunnen verwachten, blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. KPN, Solcon, Stipte en Telfort zeggen tijdens het bestelproces wel iets over de internetsnelheid, maar alleen KPN en Telfort leggen dit ook vast in het contract. De kabelaanbieders communiceren wel allemaal over de snelheid, vooraf én in het contract.

In mei 2013 constateerde de Consumentenbond ook al dat de meeste providers onduidelijk zijn over snelheid van vast internet. Bij dsl is dit extra relevant omdat de internetsnelheid afneemt naarmate de afstand tot de wijkcentrale groter wordt. Dsl-providers communiceren vaak een 'tot' snelheid in plaats van een reële snelheid. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Helaas is er te weinig verbeterd in een jaar en daarom starten wij de actie 'eerlijk over snelheden. We willen dat providers vooraf duidelijk communiceren wat de reële snelheid is die consumenten kunnen verwachten en dat providers die reële snelheid ook in het contract zetten.' Geen enkele provider zet in het contract dat consumenten rechten kunnen ontlenen aan de beloofde snelheid en ook dat moet veranderen.

Stappenplan en voorbeeldbrieven

De Consumentenbond bekeek voor de Digitaalgids van november 2014 hoe de 11 grootste internetproviders op hun website en in hun voorwaarden communiceren over internetsnelheid en of consumenten zich daar op kunnen beroepen. Een overzicht hiervan staat op onze website. Daar wordt ook stap voor stap beschreven wat consumenten kunnen doen als hun internetsnelheid structureel lager is dan is toegezegd en hoe consumenten een klacht kunnen indienen bij hun provider.

Wijkt de snelheid die jij geleverd krijgt heel erg af van wat je beloofd is? Meet je snelheid en laat je bevindingen achter op de community van de Consumentenbond.