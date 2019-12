Red vrije artsenkeuze

Nieuws|Verschillende maatschappelijke organisaties roepen leden van de Eerste Kamer 6 november op de vrije artsenkeuze te redden. In advertenties in dagbladen roepen de Consumentenbond, Abvakabo FNV, Ieder(in) en VvAA senatoren op 'geschiedenis te schrijven' en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze. De Eerste Kamer stemt 9 december over het wetsvoorstel dat vrijheid van burgers beperkt zelf een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.