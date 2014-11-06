Red vrije artsenkeuze

Volgens de organisaties staat het kabinet op het punt een historische aantasting van een fundamenteel recht door te voeren. Als de Eerste Kamer namelijk instemt met het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vervalt voor alle Nederlandse burgers het recht om op elk moment zelf een arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Die keuze kan dan worden beperkt door de zorgverzekeraar. Het zal de solidariteit tussen ziek en gezond en arm en rijk verder onder druk zetten.

Contracten

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Als een patiënt naar een behandelaar gaat met wie zijn zorgverzekeraar geen contract heeft, moet de zorgverzekeraar nu nog zo'n 80 procent van de kosten vergoeden. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel van minister Schippers verandert dit. Zorgverzekeraars hoeven verzekerden met een naturapolis (het overgrote deel van de inwoners van Nederland) vanaf 2016 niets meer te vergoeden als ze naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaan.

De keuzevrijheid van verzekerden wordt daarmee ernstig beperkt, stellen de Consumentenbond, AbvakaboFNV, Ieder(in) en VvAA. In de paginagrote oproep in landelijke kranten lichten de partijen toe waarom het afschaffen van vrijeartsenkeuze een onjuiste beslissing is.