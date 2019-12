Reisaanbieders overtreden massaal Reclamecode

Nieuws|Reisaanbieders overtreden nog steeds massaal de Reclamecode Reisaanbiedingen en de wet Oneerlijke Handelspraktijken door online te adverteren met reizen, auto's en huisjes die niet te boeken zijn voor de lage aanbiedingsprijs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Reisgids. De Consumentenbond onderzocht aanbiedingen van reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen, busbedrijven, auto- en camperverhuurders en verhuurders van vakantiehuizen. Ruim 80% van de 54 online aanbieders houdt zich niet aan de de regels. Tijdens het boekingsproces stegen de prijzen soms met meer dan 100% of waren aanbiedingen in het geheel niet te boeken.

Een lastminute Griekenland bij Arke.nl blijkt tijdens het boeken geen €285 te kosten, maar €459. En bij reisaanbieder Travelbird stijgt de prijs voor een verblijf aan de Normandische kust met ruim 500% van €79 naar €419. Travelbird verzwijgt namelijk in de aanbieding ten onrechte de minimale verblijfsduur van 4 nachten, evenals €20 administratiekosten.

Ook bij verhuurders van campers en auto's is het mis: 7 van de 8 onderzochte aanbieders overtreedt de code door aanbiedingen op de website te plaatsen zonder aan te geven wanneer die aanbiedingen beschikbaar zijn. Wie zoekt naar een datum waarop het vervoermiddel voor de geadverteerde prijs te huur is, komt bedrogen uit. 'Het is zoeken naar een speld in een hooiberg', geeft autoverhuurbedrijf Hertz zelf toe.

Reclamecode Reisaanbiedingen

De Reclamecode Reisaanbiedingen - onder andere ondertekend door de brancheorganisatie ANVR - bevat regels waaraan alle reisaanbieders zich moeten houden. Zo moeten reisaanbiedingen in redelijke mate beschikbaar zijn voor de geadverteerde prijs en die prijs moet inclusief onvermijdbare vaste kosten zijn. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) met het verzoek actie te ondernemen.



De volledige resultaten zijn te lezen in de Reisgids van september (pdf).