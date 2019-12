Schikkingsvoorstel met Google moet in de prullenbak

Nieuws|De Europese consumentenorganisatie BEUC, waar de Consumentenbond onderdeel van uit maakt, staat niet achter de voorgestelde schikking tussen Google en de Europese Commissie. In een brief aan de president van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, vraagt BEUC de plannen te verwerpen. De voorgestelde overeenkomst is onvoldoende om concurrentie op de markt van zoekmachines en prijsvergelijkende websites te waarborgen en dus nadelig voor consumenten die op deze manier nog steeds niet kunnen vertrouwen op transparante en neutrale zoekresultaten.

Met name de veilingprocedure is BEUC een doorn in het oog. De site met het hoogste bod krijgt een prominente plaats in de resultatenpagina, naast Googles eigen diensten. Hiermee hebben concurrenten de 'keuze' tussen aan Google betalen om relevant te blijven of af te zakken naar de onderkant van de lijst met zoekresultaten en daarmee onzichtbaar en irrelevant worden. Consumenten krijgen dan niet de resultaten die het meest overeenkomen met hun vraag, maar het aanbod van bedrijven dat bereid is te betalen voor weergave.

Kritiek

Begin februari 2013 meldden Google en Eurocommissaris Joaquin Almunia (Mededinging) dat ze dichtbij een overeenkomst waren. Na jarenlang onderzoek van de Europese Commissie naar mogelijk misbruik door Google van zijn dominante marktpositie op de zoekmachinemarkt, beloofde Google bij zoekopdrachten naast de eigen diensten ook links naar drie concurrenten te tonen. Almunia was tevreden, maar zowel binnen de Europese Commissie als bij belanghebbende organisaties zoals BEUC, is er kritiek.

Lees hier de brief van BEUC aan de president van de Europese Commissie, Barroso.