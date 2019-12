Shoppen met laagste prijsgarantie hotelketens loont

Nieuws|Voor consumenten is veel voordeel te behalen als ze ondanks de 'laagste prijsgarantie' van een hotel, toch nog even verder kijken of dezelfde kamer elders goedkoper wordt aangeboden. Hotelketens die adverteren met een laagste prijsgarantie beloven vaak niet alleen de prijs aan te passen, maar ook extra's als een gratis ontbijt of een extra korting, als de klant de kamer elders goedkoper vindt. Uit een steekproef van de Reisgids van de Consumentenbond blijkt dat veel grote hotelketens zich - zij het soms met moeite - aan die beloftes houden.

Prijzen bijgesteld

De prijsverschillen die de Reisgids vond zijn soms enorm. Zo rekent het Fairfield Inn van Marriott in New York $518 voor een kamer, terwijl diezelfde kamer op Travelpony.com slechts $125 kost. Geconfronteerd met het verschil, past het hotel de prijs direct aan. Ook in eigen land kan een 'laagste prijs garantie' een mooi voordeel opleveren. Het Hilton in Den Haag belooft prijsaanpassing plus een extra korting van $50 als de kamer elders goedkoper te vinden is. De Reisgids vond dezelfde kamer op een andere website voor €5 minder per nacht. Het Hilton past netjes de prijs aan en geeft ook de beloofde extra korting.

'Aanbieders onbetrouwbaar'

Een stuk minder soepel gaat het bij Accorhotels. Onder deze keten vallen Ibis, Mercure, Sofitel, Novotel en Pullman. De goedkoopste kamer in het Sofitel La Defense in Parijs wordt op hun website aangeboden voor €243. Op Getaroom.com kost de kamer echter nog geen €177 en Travelpony.com biedt hem zelfs aan voor €129,50. Accorhotels zegt echter dat de andere aanbieders onbetrouwbaar zijn en er dus geen sprake kan zijn van aanpassing van de prijs.

Exact dezelfde aanbieding

Onderzoekers van de Reisgids confronteerden 8 internationale hotelketens met goedkopere aanbiedingen van eenzelfde kamer. Hoewel soms onaangenaam verrast, stelden 6 van hen de prijs vervolgens bij. De aanbieding moest dan wel exact hetzelfde zijn: dezelfde kamer voor dezelfde voorwaarden. Bij een kamer die met ontbijt goedkoper wordt aangeboden dan de duurdere zonder ontbijt, geldt de garantie gek genoeg niet.

