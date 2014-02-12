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Slechts zes voldoendes in duurzaamheidsonderzoek stroomleveranciers

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'Groene' stroomleveranciers blijken vaak minder groen dan ze doen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE. Slechts 6 stroomleveranciers halen een voldoende: de kleintjes Windunie en Raedthuys zijn het duurzaamst, de best scorende grote leverancier is Eneco. Het minst duurzaam zijn Atoomstroom, Delta en RWE/Essent.

Gepubliceerd op:12 februari 2014

Groene energie Consumentenbond

De stroomleveranciers werden beoordeeld op 4 onderdelen: investeringen in stroomopwekking, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan  is er een rangschikking gemaakt, ingedeeld in 3 groepen. De koplopers scoren alle een voldoende; zij zijn het meest duurzaam. Het middensegment en de achterblijvers scoren alle een onvoldoende en zijn dus weinig duurzaam.

 Koplopers  Middensegment  Hekkensluiters
 Readthuis  DGB  Anode
 Windunie  Energiedirect  Atoomstroom
 Dong  GDF Suez/Electrabel  Delta
 Eneco  Hezelaer Energie  E.ON
 Greenchoice  MKB Energie  Robin Energie
 HVC Energie  Nieuwe stroom  RWE/Essent
   Scholt Energy Control  
   Vattenvall/Nuon  
   9 handelshuizen*  

* De handelshuizen zijn: Budget, Innova, MAIN, Qwint, NLE, SEPA, DVEP, BAS Energie, Oxxio.

Bewuste keuzes

Het onderzoek maakt het voor consumenten makkelijker een bewuste keuze te maken voor een energieleverancier. Niet alleen is er gekeken naar de wijze van energieopgewekking, maar ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de hele bedrijfsvoering van de leverancier.

Energieleveranciers kunnen het onderzoek gebruiken om duurzamere keuzes te maken en zo de overgang naar duurzame energie bevorderen. Die overgang naar schone energie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de huidige fossiele energiebronnen en de uitstoot van CO2 vermindert.