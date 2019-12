Slechts zes voldoendes in duurzaamheidsonderzoek stroomleveranciers

Nieuws|'Groene' stroomleveranciers blijken vaak minder groen dan ze doen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE. Slechts 6 stroomleveranciers halen een voldoende: de kleintjes Windunie en Raedthuys zijn het duurzaamst, de best scorende grote leverancier is Eneco. Het minst duurzaam zijn Atoomstroom, Delta en RWE/Essent.

De stroomleveranciers werden beoordeeld op 4 onderdelen: investeringen in stroomopwekking, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is er een rangschikking gemaakt, ingedeeld in 3 groepen. De koplopers scoren alle een voldoende; zij zijn het meest duurzaam. Het middensegment en de achterblijvers scoren alle een onvoldoende en zijn dus weinig duurzaam.

Koplopers Middensegment Hekkensluiters Readthuis DGB Anode Windunie Energiedirect Atoomstroom Dong GDF Suez/Electrabel Delta Eneco Hezelaer Energie E.ON Greenchoice MKB Energie Robin Energie HVC Energie Nieuwe stroom RWE/Essent Scholt Energy Control Vattenvall/Nuon 9 handelshuizen*

* De handelshuizen zijn: Budget, Innova, MAIN, Qwint, NLE, SEPA, DVEP, BAS Energie, Oxxio.

Bewuste keuzes

Het onderzoek maakt het voor consumenten makkelijker een bewuste keuze te maken voor een energieleverancier. Niet alleen is er gekeken naar de wijze van energieopgewekking, maar ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de hele bedrijfsvoering van de leverancier.

Energieleveranciers kunnen het onderzoek gebruiken om duurzamere keuzes te maken en zo de overgang naar duurzame energie bevorderen. Die overgang naar schone energie zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de huidige fossiele energiebronnen en de uitstoot van CO2 vermindert.